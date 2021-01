Spezia, Italiano sul mercato: «Qualcuno arriverà, altri partiranno» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vincenzo Italiano ha parlato delle mosse di mercato dello Spezia Vincenzo Italiano, allenatore della Spezia, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli ha parlato anche del mercato del club ligure. «Abbiamo una rosa molto ampia e quando si lavora con così tanti uomini, il rischio è anche quello di non poter avere l’intensità che si vorrebbe nel corso degli allenamenti; ho fiducia in questi ragazzi, Qualcuno arriverà e altri partiranno, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi e convinti nell’ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vincenzoha parlato delle mosse didelloVincenzo, allenatore della, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli ha parlato anche deldel club ligure. «Abbiamo una rosa molto ampia e quando si lavora con così tanti uomini, il rischio è anche quello di non poter avere l’intensità che si vorrebbe nel corso degli allenamenti; ho fiducia in questi ragazzi,, ma dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi e convinti nell’ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio stagione». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'A Napoli con orgoglio, ma saranno arrabbiati': Il tecnico bianconero: 'Vorranno riscattarsi dopo… - zazoomblog : Spezia Italiano: “Napoli tra le più forti in Italia. Essere ai quarti di Coppa è un orgoglio” - #Spezia #Italiano:… - FNSBlog : Domani niente puntata di #CheDioCiAiuti6 perché su Rai Uno c'è il Napoli che perde (again) al Maradona contro lo Sp… - sscalcionapoli1 : Spezia, Italiano: 'Vogliamo onorare l'impegno e ben figurare col Napoli' #ForzaNapoliSempre #NapoliSpezia - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Napoli tra le più forti in Italia. Essere ai quarti di Coppa Italia è un orgoglio' -… -