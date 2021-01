Roma, paura in via Casilina: ancora un bus Atac a fuoco (FOTO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) paura questa sera a Roma, in via Casilina, all’altezza del civico 1583, all’incrocio con via Torraccio di Torrenova, in zona Tor Bella Monaca. Un bus Atac, della linea 506 ha preso improvvisamente fuoco. Il conducente ha fermato il mezzo e fatto scendere in tempo i passeggeri e questo ha evitato che ci fossero feriti o intossicati. E’ successo intorno alle ore 20:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 10/A e l’autobotte 12/A. Il bus è stato completamente distrutto dalle fiamme. Intervenuti anche gli agenti della la polizza locale di Roma Capitale. 1 di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 27 gennaio 2021)questa sera a, in via, all’altezza del civico 1583, all’incrocio con via Torraccio di Torrenova, in zona Tor Bella Monaca. Un bus, della linea 506 ha preso improvvisamente. Il conducente ha fermato il mezzo e fatto scendere in tempo i passeggeri e questo ha evitato che ci fossero feriti o intossicati. E’ successo intorno alle ore 20:30. Sul posto sono intervenuti i vigili delcon la squadra 10/A e l’autobotte 12/A. Il bus è stato completamente distrutto dalle fiamme. Intervenuti anche gli agenti della la polizza locale diCapitale. 1 di 4 ...

Se oggi, alla vigilia delle elezioni, i M5s dicessero chiaramente che non ammettono alternative a Conte e minacciassero seriamente il ritorno alle urne probabilmente salverebbero il premier ...

E' passato quasi un anno dal primo contagio covid in Italia, il 29 gennaio una coppia cinese veniva ricoverata allo Spallanzani

Sembra passato un secolo invece è trascorso solo un anno. Il soccorso in un albergo al centro di Roma e la corsa all'istituto Spallanzani. Quella sera il ricovero della coppia di cinesi, primi due cas ...

