Norma Cossetto, a Lucca una via avrà il suo nome: un tributo alla sua memoria e ai martiri delle foibe

foibe, anche Lucca rende il suo tributo in ricordo di Norma Cossetto. Il Consiglio comunale della città ha approvato all'unanimità una mozione, presentata da Fabio Barsanti (Difendere Lucca), che propone l'intitolazione di una via o di una piazza alla studentessa istriana Norma Cossetto. La giovane che nel settembre 1943 i partigiani titini sottoposero a indicibili violenze e torture. E che, al termine di quell'orrore, gettarono senza pietà in una foiba. Nel testo, che rende omaggio al suo sacrificio, si chiede anche la realizzazione di un cippo o di una lapide, in ricordo di tutti i martiri delle foibe.

