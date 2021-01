Milly Carlucci sulla Isoardi | “Spero in un programma su misura per lei”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)è pronta per la nuova edizione delIl Cantante Mascherato: manca ormai pochissimo all’inizio dello show musicale, che promette di far divertire grandi e piccini, con nuove maschere e ben 9 nuovi concorrenti pronti a mettersi alla prova. E se ovviamente è ancora presto per conoscere i nomi dei cantanti sotto le maschere, sono già noti invece i nuovi membri della giuria, tra volti noti e graditi ritorni in studio: accanto a Costantino Della Gherardesca, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo, siederà Caterina Balivo, che torna dopo un periodo di pausa dal piccolo schermo. Sebbene in tantissimi siano al settimo cielo per la presenza della conduttrice, in molti si sarebbero aspettati di vedere tra i banchi dei giurati una delle concorrenti più amate della scorsa edizione di Ballando con le Stelle, ...