Matera, immigrato trova per strada portafogli e lo porta in questura (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Matera - Un giovane di 20 anni, di nazionalità nigeriana, che vive a Matera, ha trovato un portafogli e lo ha portato in questura, permettendo così alla Polizia di rintracciare il proprietario, un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021)- Un giovane di 20 anni, di nazionalità nigeriana, che vive a, hato une lo hato in, permettendo così alla Polizia di rintracciare il proprietario, un ...

