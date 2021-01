Il partito di Conte? Ruberebbe voti a Pd e M5S. Nessun danno per Lega e Fratelli d’Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cosa succederebbe se la crisi di governo portasse a nuove elezioni? Un sondaggio Emg, realizzato per Cartabianca, ipotizza due scenari e in uno dei due entra in gioco un ipotetico partito di Giuseppe Conte. La Lega resterebbe comunque il partito preferito dagli italiani con il 24% dei voti senza il partito di Conte e con il 23% se invece ci fosse. Con il 19,8% il Pd sarebbe la seconda forza del Paese (otterrebbe un -3.3% nel caso in cui il premier dimissionario fondasse il suo partito). Al terzo posto nelle preferenze ci sarebbe Fratelli d’Italia, che subirebbe una variazione dello 0.3% se Conte scendesse in campo (16% contro 16,3%) . Sondaggio, il partito di Conte al ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cosa succederebbe se la crisi di governo portasse a nuove elezioni? Un sondaggio Emg, realizzato per Cartabianca, ipotizza due scenari e in uno dei due entra in gioco un ipoteticodi Giuseppe. Laresterebbe comunque ilpreferito dagli italiani con il 24% deisenza ildie con il 23% se invece ci fosse. Con il 19,8% il Pd sarebbe la seconda forza del Paese (otterrebbe un -3.3% nel caso in cui il premier dimissionario fondasse il suo). Al terzo posto nelle preferenze ci sarebbe, che subirebbe una variazione dello 0.3% sescendesse in campo (16% contro 16,3%) . Sondaggio, ildial ...

borghi_claudio : A @CoffeeBreakLa7 sta cominciando a serpeggiare il dubbio che conte sia partito per il Guatemala. Dicono che è usci… - fattoquotidiano : Sondaggi, Lega primo partito. Una formazione di Conte penalizzerebbe soprattutto M5s e Pd. Il 48% vuole la riconfer… - wireditalia : Indovinate qual è l'unico esecutivo dell'Ue che è partito lancia in resta a fare la guerra alle multinazionali, fac… - albemoltra : @galeazzobignami @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni io sono ignorante...ma fatemi capire...stanno creando un partito a… - SecolodItalia1 : Il partito di Conte? Ruberebbe voti a Pd e M5S. Nessun danno per Lega e Fratelli d’Italia -