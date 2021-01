Ibrahimovic insulta Lukaku, poi si scusa con i compagni per l’espulsione (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ibrahimovic-Lukaku: testa a testa, uno contro l’altro. Giganti nel fisico e dentro l’area di rigore. Ieri si sono sfidati a chi insultava peggio: ha vinto Zlatan, di solito restìo a scenate del genere. Lo svedese si è ripetuto dopo lo scontro verbale avuto con Zapata pochi giorni fa, ha trasferito il suo nervosismo alla lingua e ha proferito parole pesanti. “Vai a fare le tue stro**ate vudù, piccolo asino”, ha detto a Lukaku. Il riferimento al Vodoo risale a quando l’attaccante belga era all’Everton. Il presidente dei Toffees fece sapere che Romelu aveva rifiutato l’offerta del club inglese dopo un ‘rito vudù’ che gli aveva suggerito di farlo. Pochi mesi dopo Lukaku andò al Manchetser United. Compagno di reparto? Proprio Zlatan. Dopo lo scontro con il belga è arrivato anche un fallo, evitabile, a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 gennaio 2021): testa a testa, uno contro l’altro. Giganti nel fisico e dentro l’area di rigore. Ieri si sono sfidati a chiva peggio: ha vinto Zlatan, di solito restìo a scenate del genere. Lo svedese si è ripetuto dopo lo scontro verbale avuto con Zapata pochi giorni fa, ha trasferito il suo nervosismo alla lingua e ha proferito parole pesanti. “Vai a fare le tue stro**ate vudù, piccolo asino”, ha detto a. Il riferimento al Vodoo risale a quando l’attaccante belga era all’Everton. Il presidente dei Toffees fece sapere che Romelu aveva rifiutato l’offerta del club inglese dopo un ‘rito vudù’ che gli aveva suggerito di farlo. Pochi mesi dopoandò al Manchetser United. Compagno di reparto? Proprio Zlatan. Dopo lo scontro con il belga è arrivato anche un fallo, evitabile, a ...

