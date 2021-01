Ibrahimovic, dopo la rissa il web lo accusa: “Sanremo? Non lo vogliamo” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zlatan Ibrahimovic si è reso protagonista di una lite con Lukaku durante il derby di Coppa Italia Inter-Milan. Ora il web lo accusa di razzismo. Zlatan Ibrahimovic questa volta sembra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zlatansi è reso protagonista di una lite con Lukaku durante il derby di Coppa Italia Inter-Milan. Ora il web lodi razzismo. Zlatanquesta volta sembra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

AntoVitiello : Il #Milan esce ai quarti di finale di #CoppaItalia, partita sostanzialmente chiusa dopo il rosso a #Ibrahimovic. Er… - Gazzetta_it : #Pioli dopo #InterMilan: 'Decisivo il rosso a #Ibra. Ma da stasera ho ancora più fiducia' - Gazzetta_it : Dopo il rosso, ecco il pentimento: #Ibrahimovic s'è scusato coi compagni per l'espulsione in #InterMilan - saverio_64 : LA TESTA NOI LA TENIAMO ALTA...CARO #Ibrahimovic impara da #lukaku... lo so che hai cancellato gli anni Inter padro… - Shigeomobkun : RT @Ma_Do_Sd: La madre di Lukaku che dopo aver piantato aghi su una figurina di Ibrahimovic per mezz'ora vede che Valeri lo sta espellendo:… -