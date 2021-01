Gli europeisti non bastano, serve Renzi. Il centrodestra va unito da Mattarella (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si è costituito in Senato il nuovo gruppo parlamentare 'europeisti - Maie centro democratico' da cui però si è subito dissociata Sandra Lonardo Mastella. Ma i numeri non sono ancora sufficienti a ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si è costituito in Senato il nuovo gruppo parlamentare '- Maie centro democratico' da cui però si è subito dissociata Sandra Lonardo Mastella. Ma i numeri non sono ancora sufficienti a ...

CarloCalenda : Al di la di ogni considerazione l’equivalenza Conte europeismo è offensiva per l’Europa e per gli europeisti. Tenta… - CarloCalenda : Caro ?@GoffredoBettini? in che modo il voto a due partiti europeisti è inessenziale per la vittoria degli europeist… - MatteoRichetti : In #Senato ricordiamo al Premier #Conte che non è credibile fare gli europeisti dopo aver governato con sovranisti… - iti_angelo : Senato, è nato il gruppo degli Europeisti che si muove per sostenere Conte: chi sono ? Sono sempre gli stessi non s… - claxaste : Gli europeisti di sinistra hanno un PIL tanto... Per questo la Rossi ha mollato Berlusconi.???? -