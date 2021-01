GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli in crisi, Giulia Salemi lo consola: “La cosa che più amo di te…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip 5 non sempre è facile gestire le emozioni. Pierpaolo Pretelli ha avuto un momento di sconforto e crisi. Il concorrente del reality show si è isolato nel giardino della casa ed è scoppiato in lacrime. Ad un certo punto è arrivata Giulia Salemi con cui ormai il gieffino ha stretto un legame piuttosto importante. La bella influencer è stata vicina a Pierpaolo in questo momento così complicato all’interno della lunga avventura al GF Vip. Pretelli si è detto stanco ma forse potrebbe trattarsi anche di altro visto che è stato protagonista di diverse polemiche. Giulia Salemi conforta Pierpaolo Pretelli in un momento difficile al Grande Fratello Vip 5 “Non si tratta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip 5 non sempre è facile gestire le emozioni.ha avuto un momento di sconforto e. Il concorrente del reality show si è isolato nel giardino della casa ed è scoppiato in lacrime. Ad un certo punto è arrivatacon cui ormai il gieffino ha stretto un legame piuttosto importante. La bella influencer è stata vicina ain questo momento così complicato all’interno della lunga avventura al GF Vip.si è detto stanco ma forse potrebbe trattarsi anche di altro visto che è stato protagonista di diverse polemiche.confortain un momento difficile al Grande Fratello Vip 5 “Non si tratta ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', Giulia a Pierpaolo: 'Nessuno se l'è presa con te, ce l'hanno tutti con me' #giuliasalemi… - Blusba : - lucaglia : Pierpaolo Pretelli: 'Il mio istinto è stato avere un occhio di riguardo per lui' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5:… - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli: 'Il mio istinto è stato avere un occhio di riguardo per lui' - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - ale_dillo : Nel 2018 Pierpaolo e Andrea Zenga fanno temptation island versione vip. Al termine si scambiano i contatti e da lì… -