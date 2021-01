Germania | GFK conferma crollo sentiment consumatori con secondo lockdown

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ildeitedeschi si deteriora ancora, a causa delle rigide misure assunte dal governo per frenare la terza ondata di pandemia, che ha colpito le aspettative per il mese di febbraio. L’indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per febbraio un valore negativo di -15,6 punti, che si confronta con -7,5 punti del mese precedente (dato rivisto da un preliminare -8,1). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che avevano indicato un valore di -7,9 punti. Tornano a peggiorare le aspettative sulla situazione economica con l’indicatore che scende di 3,1 punti a quota 1,3. Si deteriora invece l’indice sulle aspettative dei redditi (a 2,9 punti), mentre l’indicatore sulla propensione a spendere è crollata a zero punti rispetto ai 36,6 del mese precedente, registrando un calo simile a quello della ...

