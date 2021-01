Festival di Cannes 2021 | è ufficiale | addio maggio La kermesse si terrà a luglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Saltato l’anno scorso causa Covid ed escludendo qualsiasi ipotesi digitale ildiinvece si. Non nei giorni tradizionali di, ma due dopo e molto vicino alla Mostra del Cinema di Venezia, che invece si tiene tra fine agosto e settembre. Se ne parlava nei giorni scorsi, tra indiscrezioni e rumor, ma oggi è arrivata la comunicazione. L’edizione 74 delladiretta da Thierry Frémaux – inizialmente prevista dall’11 al 22– slitterà di due mesi e si svolgerà da martedì 6 a sabato 17. La Mostra di Venezia, al contrario, l’anno scorso, si era svolta in presenza miracolosamente in presenza, con tutte le misure di sicurezza anti Covid. Un caso unico visto che ...