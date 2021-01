“Davide ha scelto lei”. UeD, colpo di scena: fino a poco prima del momento fatidico la corteggiatrice non ci credeva per niente (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il momento tanto atteso da moltissimi telespettatori di ‘Uomini e Donne’ è arrivato. Il tronista Davide Donadei ha rotto gli indugi ed ha finalmente fatto la sua scelta. La puntata è stata registrata, quindi andrà in onda ufficialmente nei prossimi giorni, ma sono già uscite fuori alcune succulenti indiscrezioni e anche il nome della scelta. Dopo cinque mesi, il protagonista del dating show di Maria De Filippi ha capito di avere ormai le idee chiarissime ed ha deciso di uscire dalla trasmissione. Nella puntata andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio, Davide Donadei si è baciato in esterna con Beatrice Buonocore e l’altra corteggiatrice Chiara Rabbi si è infuriata tantissimo. Il pubblico comunque non si aspettava che la decisione fosse imminente e invece così è stato. Il giovane sarebbe apparso molto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Iltanto atteso da moltissimi telespettatori di ‘Uomini e Donne’ è arrivato. Il tronistaDonadei ha rotto gli indugi ed ha finalmente fatto la sua scelta. La puntata è stata registrata, quindi andrà in onda ufficialmente nei prossimi giorni, ma sono già uscite fuori alcune succulenti indiscrezioni e anche il nome della scelta. Dopo cinque mesi, il protagonista del dating show di Maria De Filippi ha capito di avere ormai le idee chiarissime ed ha deciso di uscire dalla trasmissione. Nella puntata andata in onda nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio,Donadei si è baciato in esterna con Beatrice Buonocore e l’altraChiara Rabbi si è infuriata tantissimo. Il pubblico comunque non si aspettava che la decisione fosse imminente e invece così è stato. Il giovane sarebbe apparso molto ...

johndorkian : Davide ha davvero scelto Chiara... non ci posso credere... - Giorgia58452580 : RT @seI_maximoff_: No fatemi capire ha scelto chiara? È perché mette i pantaloni e ti da il contentino? Davide la verità è che la sai da un… - Giorgia58452580 : RT @martii7_: ***spoiler*** #uominiedonne . Ma in che senso Davide ha scelto Chiara ma tutt appost Bea figlia mia ti sei scansata un fosso… - Giorgia58452580 : RT @DavideRiontino: DAVIDE HA SCELTO CHIARA?? VOGLIO IL TRONO PER BEA,MI DISPIACE TROPPO ??#uominiedonne #beatrice #davide #Chiara https://t… - Giorgia58452580 : RT @glialtrituttiaf: io ripensando alla prima esterna di bea e davide 'ho pensato, tra tutte queste ragazze, lui ha scelto me?' [ed il sorr… -