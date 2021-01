Coronavirus, in Germania 982 morti. Francia verso 3° lockdown duro. Madrid: mancano vaccini, stop a prime dosi. Finite restrizioni a Mosca (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il lockdown in Germania durerà fino al 14 febbraio e persiste, a partire dalla cancelliera Angela Merkel, una forte preoccupazione per il contenimento della diffusione delle varianti. In Francia invece avanzano le prospettive di un terzo lockdown duro, a causa dell’avanzata delle mutazioni e dell’insufficienza della misura del coprifuoco anticipato alle 18 su tutto il territorio nazionale. In Belgio invece scatta il bando ai viaggi non essenziali all’estero, vietati fino al 1 marzo, mentre la Comunità di Madrid per due settimane sospende le somministrazione della prima dose di vaccino per mancanza di fiale. Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, il presidente americano Joe Biden, che nei giorni scorsi ha dichiarato che nel Paese si arriverà a 600mila vittime, punta all’obiettivo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilindurerà fino al 14 febbraio e persiste, a partire dalla cancelliera Angela Merkel, una forte preoccupazione per il contenimento della diffusione delle varianti. Ininvece avanzano le prospettive di un terzo, a causa dell’avanzata delle mutazioni e dell’insufficienza della misura del coprifuoco anticipato alle 18 su tutto il territorio nazionale. In Belgio invece scatta il bando ai viaggi non essenziali all’estero, vietati fino al 1 marzo, mentre la Comunità diper due settimane sospende le somministrazione della prima dose di vaccino per mancanza di fiale. Dall’altra parte dell’Atlantico, invece, il presidente americano Joe Biden, che nei giorni scorsi ha dichiarato che nel Paese si arriverà a 600mila vittime, punta all’obiettivo di ...

fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania altri 982 morti. Usa, quasi 4mila decessi. A Mosca via le restrizioni: torna tutto come pr… - Agenzia_Ansa : La Germania studia nuovi provvedimenti contro il coronavirus e la variante inglese e ha chiesto un inasprimento del… - RaiNews : #coronavirus #covid19, la Germania sarà il primo paese europeo a utilizzare i monoclonali - MedicalScitech : RT @Agenzia_Ansa: La Germania studia nuovi provvedimenti contro il coronavirus e la variante inglese e ha chiesto un inasprimento delle rac… - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: La Germania studia nuovi provvedimenti contro il coronavirus e la variante inglese e ha chiesto un inasprimento delle rac… -