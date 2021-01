Consultazioni | Mattarella nel suo studio | al via colloqui Capo Stato

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha raggiunto il suoal Quirinale per avviare leper la soluzione della crisi di governo. Ildelloha rivolto un breve saluto ai giornalisti passando per il Salone delle Feste, dove si svolgeranno le dichiarazioni delle varie delegazioni, per rispettare le norme richieste dall'emergenza epidemiologica.

Ma non è detto. L’ipotesi che circola negli ambienti parlamentari è che Mattarella dia il via alle consultazioni mercoledì pomeriggio - al mattino è in programma la Giornata della Memoria - per ...Dopo la crisi al buio aperta da Matteo Renzi e culminata con le dimissioni del premier Giuseppe Conte, si aprono oggi pomeriggio le consultazioni al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio ...