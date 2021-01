CnhI | caso Iveco approda in consiglio regionale Lombardia

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gen. (Adnkronos) – Ildi Brescia arriva aldella, con un’audizione in Commissione ‘Attività produttive” richiesta dal Consiglierebresciano del Carroccio Francesco Ghiroldi, che è intervenuto nel merito. L’obiettivo è sentire sindacati e maestranze della società, “un marchio storico italiano, che come tale dovrebbe essere tutelato dal nostro Governo. Invece oggi rischia di essere acquisita dai cinesi del Gruppo ‘Faw ‘ First Automobile Works” di Changchun, principale produttore cinese di automobili”. A preoccupare il consigliere è il futuro lavorativo “degli oltre 4mila dipendenti dei poli produttivi di Brescia e Suzzara. La conservazione dei livelli di impiego territoriali è una priorità imprescindibile”.Secondo il ...