Challenger Antalya, la pioggia non dà tregua: slitta nuovamente l’esordio di Musetti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La pioggia non dà tregua in Turchia. Il Challenger di Antalya è ancora ai blocchi di partenza. In attesa di poter assistere ai match di primo turno, gli organizzatori del torneo turco hanno rinviato la programmazione degli incontri alla giornata di giovedì 28 gennaio. Tutto slitta nuovamente per pioggia compreso dunque il tanto atteso debutto dell’azzurro Lorenzo Musetti. Il giovane tennista italiano se la vedrà al primo turno contro il cileno Tabilo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lanon dàin Turchia. Ildiè ancora ai blocchi di partenza. In attesa di poter assistere ai match di primo turno, gli organizzatori del torneo turco hanno rinviato la programmazione degli incontri alla giornata di giovedì 28 gennaio. Tuttopercompreso dunque il tanto atteso debutto dell’azzurro Lorenzo. Il giovane tennista italiano se la vedrà al primo turno contro il cileno Tabilo. SportFace.

