America’s Cup | Luca Devoti | “New Zealand non è avanti… è molto avanti! Difficile strappargli la Coppa”

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si sta scaldando il clima ad Auckland, dove sta per entrare nel vivo la Prada Cup. A partire da venerdì 29 gennaio andrà in scena la semifinale tra Luna Rossa e American Magic, la vincitrice andrà poi ad affrontare Ineos Uk nell’atto conclusivo. Chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo, avrà poi la possibilità di sfidare Team Newper la conquista dellaCup, la competizione sportiva più antica al mondo. La rincorsa verso ladelle 100 Ghinee è appena incominciata, gli italiani sperano di eliminare gli statunitensi (reduci da dieci giorni di lavoro per riparare Patriot) e di andare poi a giocarsi il tutto per tutto con i britannici. Il sogno di Luna Rossa è ovviamente quello di andare a fronteggiare i kiwi per la conquista della Vecchia Brocca, anche se James Spithill e compagni sono consapevoli della difficoltà ...