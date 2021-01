Alain Delon bisessuale? Ada Alberti gli fa outing, ma in passato aveva dichiarato: “Omosessualità contro natura” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alain Delon è stato un protagonista involontario dell’ultima puntata del GF Vip 5. Maria Teresa Ruta ha dichiarato di aver passato una piacevole serata con l’attore, scatenando una catfight con Alba Parietti (che sostiene che il divo sia svenuto a causa sua). Ieri a Pomeriggio 5 la moglie dell’ex marito della Parietti ha lanciato un rumor secondo il quale il protagonista di Faccia D’Angelo potrebbe essere bisessuale. Ada Alberti ha rivelato di aver incontrato Delon in un ristorante di Parigi e secondo la sua versione l’uomo aveva attenzioni particolari per un bellissimo biondo: “Vi devo raccontare una cosa. Io ho incontrato Alain Delon in un locale sugli Champs-Élysées a Parigi. Ero lì che lo guardavo e mi dicevo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è stato un protagonista involontario dell’ultima puntata del GF Vip 5. Maria Teresa Ruta hadi averuna piacevole serata con l’attore, scatenando una catfight con Alba Parietti (che sostiene che il divo sia svenuto a causa sua). Ieri a Pomeriggio 5 la moglie dell’ex marito della Parietti ha lanciato un rumor secondo il quale il protagonista di Faccia D’Angelo potrebbe essere. Adaha rivelato di aver incontratoin un ristorante di Parigi e secondo la sua versione l’uomoattenzioni particolari per un bellissimo biondo: “Vi devo raccontare una cosa. Io ho incontratoin un locale sugli Champs-Élysées a Parigi. Ero lì che lo guardavo e mi dicevo ...

