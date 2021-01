Zona gialla dal 31 gennaio: le Regioni in cui l'addio all'arancione è più di un'ipotesi (Di martedì 26 gennaio 2021) Cambio colore all'orizzonte? Sarà decisivo il prossimo monitoraggio dell'Iss. Alcune aree ci credono davvero per la flessione netta della curva degli ospedalizzati (come il Veneto), altre per una ... Leggi su today (Di martedì 26 gennaio 2021) Cambio colore all'orizzonte? Sarà decisivo il prossimo monitoraggio dell'Iss. Alcune aree ci credono davvero per la flessione netta della curva degli ospedalizzati (come il Veneto), altre per una ...

fisco24_info : Dalla Liguria alla Sicilia, ecco le regioni che potrebbero cambiare colore domenica: La Liguria, con Rt medio (indi… - 79_Alessio : RT @romatoday: Zona gialla dal 31 gennaio: le Regioni in cui l'addio all'arancione è più di un'ipotesi - rotaruchristina : RT @romatoday: Zona gialla dal 31 gennaio: le Regioni in cui l'addio all'arancione è più di un'ipotesi - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Zona gialla dal 31 gennaio: le Regioni in cui l'addio all'arancione è più di un'ipotesi - romatoday : Zona gialla dal 31 gennaio: le Regioni in cui l'addio all'arancione è più di un'ipotesi -