Volley | Nations League 2021 | cambia il format | le 16 squadre giocheranno in una bolla

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il Consiglio Vnl ha deciso oggi in videoconferenza: ladisi giocherà con la formula della. Ilper l’evento che vedrà giocare 16 Nazionali sarà sempre quello del girone all’italiana. Le finali saranno ospitate in un’unica sede, mentre è rimasto invariato è il numero di partite maschili e femminili. Dopo l’approvazione della Fivb porterà avanti le trattative con gli organizzatori interessati e annuncerà il paese o i paesi ospitanti, insieme al programma delle partite, nel mese di febbraio. SportFace.

sportface2016 : #Volley Nations League 2021, le 16 squadre giocheranno in una bolla: a febbraio l'annuncio del paese ospitante - Gazzetta_it : #Volley #NationsLeague 2021: l’@fivb cambia la formula, bolla unica con 16 squadre -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Nations

La Gazzetta dello Sport

Cambia la formula della Nations League 2021 di volley (maschile e femminile). La competizione per Nazionali, cancellata lo scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria, andrà in scena prima delle Olim ...Decisione della Fivb: l’evento si giocherà in sede unica. A febbraio sarà annunciato il paese ospitante, insieme al programma delle partite.