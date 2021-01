Tragedia a Colleferro | scontro tra tre auto | 51enne perde la vita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Questa mattina, trae Gavignano, si è verificato un incidente mortale che ha visto ben tremobili impattarsi. All’altezza del ristorante-pizzeria La Roccia, tre vetture sono rimase coinvolte nell’incidente ma per uno deglimobilisti il sinistro è stato fatale. Are laè uomo di 51 anni, originario di Artene, conducente di una Fiat panda andata quasi completamente distrutta nell’impatto. Leggi anche: Telelaser Pontina, attenzione ai nuovi controlli: il calendario delle postazioni fino al 31 gennaio 2021 Gli operatori del 118 e i carabinieri della stazione di Segni sono arrivati immediatamente sul posto ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Per le cause del sinistro ancora nulla di certo, potrebbero essere però da imputare al ghiaccio sul fondo stradale. ...