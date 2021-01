Traffico Roma del 26-01-2021 ore 10:00 (Di martedì 26 gennaio 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta lentamente tornando alla normalità la situazione lungo la carreggiata interna del raccordo anulare penalizzata non incidente avvenuto stamani all’altezza di uscita Ardeatina si sono formate lunghe code code che interessano ora il tratto che va dal bivio per la Roma l’Aquila fino allo svincolo Appia incidente in carreggiata esterna Attenzione ci sono code tra le uscite Cassia Trionfale Ottavia Casal del Marmo in direzione quindi Aurelia ancora sul raccordo per Traffico intenso cosa in carreggiata esterna tra il bivio per la Roma Fiumicino e l’uscita Ostia Acilia e ancora tra la Prenestina il bivio con la Roma L’Aquila ci sono grosse difficoltà sulla diramazione Roma Sud un incidente sta bloccando l’arteria tra Torrenova ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 gennaio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sta lentamente tornando alla normalità la situazione lungo la carreggiata interna del raccordo anulare penalizzata non incidente avvenuto stamani all’altezza di uscita Ardeatina si sono formate lunghe code code che interessano ora il tratto che va dal bivio per lal’Aquila fino allo svincolo Appia incidente in carreggiata esterna Attenzione ci sono code tra le uscite Cassia Trionfale Ottavia Casal del Marmo in direzione quindi Aurelia ancora sul raccordo perintenso cosa in carreggiata esterna tra il bivio per laFiumicino e l’uscita Ostia Acilia e ancora tra la Prenestina il bivio con laL’Aquila ci sono grosse difficoltà sulla diramazioneSud un incidente sta bloccando l’arteria tra Torrenova ...

