Stati Uniti, omicidio shock in Louisiana: 15enne uccisa a coltellate in diretta sui social (Di martedì 26 gennaio 2021) omicidio sconvolgente in Louisiana, Stati Uniti, dove una giovane di soli 15 anni è stata uccisa a coltellate all’interno di un grande magazzino. L’intero omicidio è stato pubblicato in diretta su Facebook e Instagram. Le autorità locali hanno arrestato quattro ragazze tra i 12 e i 14 anni. Tutto “è stato pubblicato sui social e non sembra esserci rimorso”, ha detto lo sceriffo del distretto di Calcasieu. “Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto – ha proseguito – ed è molto inquietante”. L’arma del delitto è una lama rubata all’interno del negozio, mentre non è ancora chiaro il movente dell’omicidio. Forse una lite nata in un cinema, hanno spiegato gli agenti. La vittima è deceduta all’ospedale di Lake Charles, ... Leggi su italiasera (Di martedì 26 gennaio 2021)sconvolgente in, dove una giovane di soli 15 anni è stataall’interno di un grande magazzino. L’interoè stato pubblicato insu Facebook e Instagram. Le autorità locali hanno arrestato quattro ragazze tra i 12 e i 14 anni. Tutto “è stato pubblicato suie non sembra esserci rimorso”, ha detto lo sceriffo del distretto di Calcasieu. “Abbiamo filmati di tutto ciò che è accaduto – ha proseguito – ed è molto inquietante”. L’arma del delitto è una lama rubata all’interno del negozio, mentre non è ancora chiaro il movente dell’. Forse una lite nata in un cinema, hanno spiegato gli agenti. La vittima è deceduta all’ospedale di Lake Charles, ...

