Prada Cup, tutti i numeri di Luna Rossa nel Round Robin. Ottima percentuale di partenze vinte, ma in poppa… (Di martedì 26 gennaio 2021) Il Round Robin della Prada Cup 2021 è ormai andato definitivamente in archivio sabato scorso per Luna Rossa con la terza e decisiva sconfitta contro Ineos Team UK, che ha regalato ai britannici la certezza aritmetica del primo posto del girone e soprattutto il pass per la finale della manifestazione. Max Sirena e compagni dovranno invece cominciare il percorso nel tabellone a eliminazione diretta già a partire da venerdì 29 gennaio con la serie di semifinale al meglio delle sette regate (chi ne vince quattro, passa il turno) contro gli statunitensi di American Magic. Il team italiano ha concluso in seconda posizione la fase a gironi con un bilancio di 3/3, contando anche l’effimero successo ai danni di Patriot nell’ultima regata ‘fantasma’, aggiudicandosi il 100% degli scontri diretti con American ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) IldellaCup 2021 è ormai andato definitivamente in archivio sabato scorso percon la terza e decisiva sconfitta contro Ineos Team UK, che ha regalato ai britannici la certezza aritmetica del primo posto del girone e soprattutto il pass per la finale della manifestazione. Max Sirena e compagni dovranno invece cominciare il percorso nel tabellone a eliminazione diretta già a partire da venerdì 29 gennaio con la serie di semifinale al meglio delle sette regate (chi ne vince quattro, passa il turno) contro gli statunitensi di American Magic. Il team italiano ha concluso in seconda posizione la fase a gironi con un bilancio di 3/3, contando anche l’effimero successo ai danni di Patriot nell’ultima regata ‘fantasma’, aggiudicandosi il 100% degli scontri diretti con American ...

infoitsport : Luna Rossa-American Magic, Prada Cup: programma semifinali, orari, tv. Il calendario completo - infoitsport : Prada Cup, American Magic tornerà in acqua mercoledì. Niente inciuci: pagherà la fattura a New Zealand - zazoomblog : Prada Cup Ineos non penalizzata? Marco Mercuriali (Luna Rossa): “I giudici mi hanno spiegato” - #Prada #Ineos… - SmorfiaDigitale : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa danneggiata. Esclusivo: perch Ineos non st... - infoitsport : Prada Cup, Ineos non penalizzata? La verità. Marco Mercuriali: 'I giudici mi hanno spiegato' -