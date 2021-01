"Pietro provava un sentimento morboso verso Roberta". La ricostruzione dei pm

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Determinanti incongruenze” che forniscono “un compendio indiziario particolarmente grave” a carico dell’indagatoMorreale, 19 anni, fidanzato diSiragusa, 17 anni, uccisa e il cui corpo è stato rinvenuto in un dirupo domenica mattina a Caccamo. Lo scrivono i magistrati della Procura di Termini Imerese - il procuratore Ambrogio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara - che ieri hanno emesso il fermo contestando all’indagato l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.Il gip non ha ancora fissato la data dell’interrogatorio di garanzia per Morreale che si trova nel penitenziario di Termini Imerese e che in prima battuta, prima dell’emissione del fermo, si è avvalso della facoltà di non rispondere alla presenza del suo legale, l’avvocato Giuseppe Di Gesare. Secondo i pm Morreale avrebbe fornito false informazioni alla madre ...