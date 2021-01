Parità di genere negli eventi pubblici, il comune di Padova elabora le linee guida (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo il convegno con 16 relatori uomini, la commissione per le pari opportunità cittadina vuole assicurare una lista di interventi equilibrata in ogni occasione. Allo studio strumenti per incentivare le buone pratiche anche al di fuori dell'amministrazione Leggi su repubblica (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo il convegno con 16 relatori uomini, la commissione per le pari opportunità cittadina vuole assicurare una lista di interventi equilibrata in ogni occasione. Allo studio strumenti per incentivare le buone pratiche anche al di fuori dell'amministrazione

BeatriceCovassi : Per chi ancora non comprende che la parità di genere è il sale della democrazia consiglio di scorrere l’indice 2020… - pierofassino : 21 gennaio 1921. 100 anni del PCI. La sua storia si è conclusa con il '900, ma i suoi valori di libertà, democrazia… - StraNotizie : Parità di genere negli eventi pubblici, il comune di Padova elabora le linee guida - MattiaGiustoZan : RT @Zeta_Luiss: E' online il nostro ultimo GR ?? Dimissioni di Conte ?? Anthony Fauci al World Economic Forum ?? Arresti mafia in Sicilia ?? Il… - cronaca_news : Parità di genere negli eventi pubblici, il comune di Padova elabora le linee guida -

Ultime Notizie dalla rete : Parità genere Kellogg rafforza la prima linea in Europa con una nomina al femminile Fortune Italia