Osimhen ha perso il suo sorriso, termometro di quello che accade nello spogliatoio del Napoli (Di martedì 26 gennaio 2021) Il ritorno in campo di Victori Osimhen domenica a Verona ha decisamente colpito, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Ma non per il suo approccio tecnico o per le condizioni della sua spalla, bensì per il suo umore Ma di questo ragazzo in settembre – al suo ottimo approccio con la Serie A – oltre alle sue qualità fisiche e tecnico-tattiche aveva colpito il suo sorriso, la contagiosa allegria che metteva scendendo in campo da ragazzo felice di giocare. Domenica invece il Victor che si è visto in campo era di tutt’altro umore, isterico e litigioso al primo pallone giocato. Come se avesse smarrito tutto il suo entusiasmo. Questo può essere un termometro di quello che sta accadendo nello spogliatoio Napoli. Corsi e ricorsi, pur con uomini diversi, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 gennaio 2021) Il ritorno in campo di Victoridomenica a Verona ha decisamente colpito, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Ma non per il suo approccio tecnico o per le condizioni della sua spalla, bensì per il suo umore Ma di questo ragazzo in settembre – al suo ottimo approccio con la Serie A – oltre alle sue qualità fisiche e tecnico-tattiche aveva colpito il suo, la contagiosa allegria che metteva scendendo in campo da ragazzo felice di giocare. Domenica invece il Victor che si è visto in campo era di tutt’altro umore, isterico e litigioso al primo pallone giocato. Come se avesse smarrito tutto il suo entusiasmo. Questo può essere undiche stando. Corsi e ricorsi, pur con uomini diversi, ...

L'ultima volta insieme si erano visti a Bologna. Era l'8 novembre del 2020. Dopo 77 giorni si sono ritrovati in campo, ma stavolta non è stata subito magia. Dries Mertens e ...

