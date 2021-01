Napoli, Gattuso e De Laurentiis separati in casa: serve subito la svolta (Di martedì 26 gennaio 2021) Il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis è ai minimi storico: l’allenatore deve svoltare subito Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis, a seguito dei recenti risultati negativi del Napoli, vivono da separati in casa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la rabbia immediata post Verona, ora il patron azzurro utilizza la tattica del silenzio che significa tutto come può significare nulla. Per Gattuso arrivano adesso 10 giorni in cui si giocherà tutto: Spezia, Parma e Genoa saranno decisive. Il Napoli non dovrà solo vincere, ma convincere. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il rapporto trae Deè ai minimi storico: l’allenatore devereGennaroe Aurelio De, a seguito dei recenti risultati negativi del, vivono dain. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo la rabbia immediata post Verona, ora il patron azzurro utilizza la tattica del silenzio che significa tutto come può significare nulla. Perarrivano adesso 10 giorni in cui si giocherà tutto: Spezia, Parma e Genoa saranno decisive. Ilnon dovrà solo vincere, ma convincere. Leggi su Calcionews24.com

