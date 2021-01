Musacchio è a Roma, pronto alle visite con la Lazio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mateo Musacchio è sbarcato a Roma. Simone Inzaghi avrà il rinforzo richiesto per la difesa dopo il lungo ko di Luiz Felipe, con l’argentino che ha raggiunto la Capitale in treno alle 22.10. “Contento di essere qui”, sono le prime parole dell’ex Milan che domani in mattinata svolgerà le visite mediche in Paideia, prima di firmare un contratto di sei mesi (con opzione di rinnovo) con la Lazio di Inzaghi. Foto: Twitter uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mateoè sbarcato a. Simone Inzaghi avrà il rinforzo richiesto per la difesa dopo il lungo ko di Luiz Felipe, con l’argentino che ha raggiunto la Capitale in treno22.10. “Contento di essere qui”, sono le prime parole dell’ex Milan che domani in mattinata svolgerà lemediche in Paideia, prima di firmare un contratto di sei mesi (con opzione di rinnovo) con ladi Inzaghi. Foto: Twitter uff. Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : Fatta per #Musacchio alla #Lazio, domani mattina le visite mediche a Roma. (@RicCaponetti) Quarta cessione del merc… - DiMarzio : #Musacchio arrivato a Roma per firmare con la #Lazio - Glongari : #Lazio in giornata #Musacchio sarà a Roma. Domani visite mediche: 1 M al #Milan, sei mesi di contratto con opzione… - Fantacalcio : Calciomercato Lazio, Musacchio è a Roma: ecco quando sarà ufficiale - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Lazio, ufficiale l'arrivo di Musacchio: il difensore è a Roma, domani le visite mediche -