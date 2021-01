MOVIOLA – Inter-Milan, Ibrahimovic espulso: fallo su Kolarov e doppio giallo (Di martedì 26 gennaio 2021) Episodio da MOVIOLA al 59? di Inter-Milan, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Allo scoccare della mezz’ora del derby, Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il secondo cartellino giallo della sua partita a causa di un fallo da dietro su Kolarov a centrocampo. Giusta la decisione dell’arbitro Valeri di estrarre il rosso? La prima ammonizione è sacrosanta: scintille con Lukaku e giallo per entrambi. Anche sulla seconda ci sono pochi dubbi: sgambetto su Kolarov e grande ingenuità per lo svedese che lascia il Milan in dieci uomini sul risultato di 1-0 a favore. Nessuna protesta per Ibrahimovic, così come per Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Episodio daal 59? di, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Allo scoccare della mezz’ora del derby, Zlatanha ricevuto il secondo cartellinodella sua partita a causa di unda dietro sua centrocampo. Giusta la decisione dell’arbitro Valeri di estrarre il rosso? La prima ammonizione è sacrosanta: scintille con Lukaku eper entrambi. Anche sulla seconda ci sono pochi dubbi: sgambetto sue grande ingenuità per lo svedese che lascia ilin dieci uomini sul risultato di 1-0 a favore. Nessuna protesta per, così come per Pioli. SportFace.

