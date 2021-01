Londra, la polizia irrompe in una casa per interrompere una festa. E passa il video ai giornali (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – “In Italia meno casi di noi perché nel Regno Unito amiamo la libertà”. Molti ricorderanno queste parole di Boris Johnson. Il premier britannico, a dirla tutta, spiegò meglio il concetto: “E’ difficile costringere il nostro popolo a obbedire in modo uniforme a delle linee guida che considerate indispensabile”, disse Johnson a proposito dell’obbedienza acritica alle misure restrittive anti-Covid. Chiaro il riferimento alle libertà individuali, sfocianti spesso in altri casi in puro individualismo, acquisite da secoli nel Regno Unito. Londra, la polizia irrompe così in un appartamento Peccato che le cose in quel di Londra non vadano propriamente così, almeno a giudicare dall’irruzione della polizia in un appartamento di Hornchurch (zona est della capitale). Quanto accaduto domenica scorsa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – “In Italia meno casi di noi perché nel Regno Unito amiamo la libertà”. Molti ricorderanno queste parole di Boris Johnson. Il premier britannico, a dirla tutta, spiegò meglio il concetto: “E’ difficile costringere il nostro popolo a obbedire in modo uniforme a delle linee guida che considerate indispensabile”, disse Johnson a proposito dell’obbedienza acritica alle misure restrittive anti-Covid. Chiaro il riferimento alle libertà individuali, sfocianti spesso in altri casi in puro individualismo, acquisite da secoli nel Regno Unito., lacosì in un appartamento Peccato che le cose in quel dinon vadano propriamente così, almeno a giudicare dall’irruzione dellain un appartamento di Hornchurch (zona est della capitale). Quanto accaduto domenica scorsa ...

