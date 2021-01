La partita di Conte è appena iniziata

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Solo questa mattina era imprescindibile, con il passare delle ore il fronte granitico intorno a Giuseppeha iniziato a mostrare delle crepe. “Con questo schema non arriviamo a fine legislatura”, brontola il vertice del Movimento 5 stelle, “non c’è una tutti i costi”, rincara la dose il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. Il premier dimissionario sa che la strada in cui si è infilato è strettissima, basta un refolo di vento a dissolverla davanti ai suoi piedi.È per questo che nel bunker che è diventato Palazzo Chigi, dove si è rinchiuso dopo essere sceso dal Quirinale, si soppesano nomi e strategie, si cerca una via d’uscita a una situazione vicina al punto di non ritorno. Occorre una maggioranza solida, stabile, come più volte è filtrato anche dal Quirinale, ma i numeri non ci sono, le opzioni in campo sono state esplorate tutte, ...