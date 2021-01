Grande Fratello VIP 5 elegga la prima finalista | ecco chi è e le polemiche scoppiate

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo oltre quattro mesi di messa in onda, ilVIP 5 ha finalmente eletto il suo primo concorrente. Una decisione sofferta -e non esente da– arrivata dopo una settimana di televoto, aperto fra sole quattro donne della casa; un gruppo ristretto in quanto selezionato attraverso dei meccanismi ad eliminazione diretta dagli stessi vipponi della casa. Al televoto ci sono finite Stefania Orlando, Dayane Mello, Adua Del Vesco e Giulia Salemi. Di loro quattro, solo una è stata elettaufficiale e non dovrà più temere di perdere il posto in quanto sarà automaticamente immune fino alla puntata finale, in onda il prossimo lunedì primo marzo 2021. Ma chi è lafra le quattro fortunate? È presto ...