Giornata della Memoria: gli studenti incontrano Franco Forte e Scilla Bonfiglioli (Di martedì 26 gennaio 2021) A moderare l'incontro il giornalista del quotidiano "Il Messaggero" Giuseppe Mallozzi. L'idea di abbinare narrativa e Memoria ha subito incontrato il favore di scuole e amministrazioni che, grazie ai ... Leggi su fondinotizie (Di martedì 26 gennaio 2021) A moderare l'incontro il giornalista del quotidiano "Il Messaggero" Giuseppe Mallozzi. L'idea di abbinare narrativa eha subito incontrato il favore di scuole e amministrazioni che, grazie ai ...

CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - AzzolinaLucia : Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso… - zaiapresidente : ?? Alla vigilia della Giornata della Memoria, alcune mie riflessioni su la @repubblica di oggi. - newzit : #Reggio #Calabria Giornata della Memoria: la riflessione del presidente del Consiglio comunale - fmonaldi65 : RT @Azzurra6671: Giornata della Memoria: messaggi inneggianti al nazifascismo e minacce di morte da un gruppo nazifascista al giornalista M… -