F1, Mattia Binotto: “Charles Leclerc? Per certe cose mi ricorda Schumacher” (Di martedì 26 gennaio 2021) Il conto alla rovescia è cominciato. La F1 punta dritto verso il Mondiale 2021, un Mondiale che per la Ferrari di Mattia Binotto dovrà essere quello – quantomeno – della risalita. Intervenuto ai microfoni del podcast ufficiale della F1, quello che oggi è il team principal della scuderia di Maranello, ma che ha iniziato dal 1995 in poi con altre mansioni all’interno della “Rossa”, si è così espresso mettendo a confronto il Charles Leclerc di oggi con il Michael Schumacher di ieri: “Entrambi sono piloti di grande talento – ha affermato Binotto -, penso che Charles sia un driver davvero talentuoso dotato di velocità pura, sorpassi e difesa. Lui non si accontenta, cercherà sempre di fare di tutto per vincere, non gareggia per il secondo posto: in questo è molto simile a ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Il conto alla rovescia è cominciato. La F1 punta dritto verso il Mondiale 2021, un Mondiale che per la Ferrari didovrà essere quello – quantomeno – della risalita. Intervenuto ai microfoni del podcast ufficiale della F1, quello che oggi è il team principal della scuderia di Maranello, ma che ha iniziato dal 1995 in poi con altre mansioni all’interno della “Rossa”, si è così espresso mettendo a confronto ildi oggi con il Michaeldi ieri: “Entrambi sono piloti di grande talento – ha affermato-, penso chesia un driver davvero talentuoso dotato di velocità pura, sorpassi e difesa. Lui non si accontenta, cercherà sempre di fare di tutto per vincere, non gareggia per il secondo posto: in questo è molto simile a ...

