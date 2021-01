Cyberpunk 2077 e la 'passione' per il Johnny Silverhand di Keanu Reeves: c'è chi sta creando mod per portarselo a letto (Di martedì 26 gennaio 2021) Il magico mondo delle mod per PC torna a far parlare di sé con una operazione piuttosto complicata e controversa, per la quale fatichiamo un po' a capire se ne valga davvero la pena. Sul sito Nexus Mods, un modder di nome Catmino ha difatti postato diversi file che permettono, con una procedura piuttosto laboriosa, di scambiare i modelli poligonali dei personaggi di modo da poter utilizzare i modelli di protagonisti, coprotagonisti e personaggi effettivi di Cyberpunk 2077 come base per i "joytoy" che nel titolo CDPR forniscono prestazioni sessuali. Si può, così, con un po' di fantasia, ampliare una romance o crearne di altre più o meno sensate, tra cui una col personaggio interpretato da Keanu Reeves, Johnny Silverhand. Ovviamente si tratta di modifiche che non hanno il minimo senso ... Leggi su eurogamer (Di martedì 26 gennaio 2021) Il magico mondo delle mod per PC torna a far parlare di sé con una operazione piuttosto complicata e controversa, per la quale fatichiamo un po' a capire se ne valga davvero la pena. Sul sito Nexus Mods, un modder di nome Catmino ha difatti postato diversi file che permettono, con una procedura piuttosto laboriosa, di scambiare i modelli poligonali dei personaggi di modo da poter utilizzare i modelli di protagonisti, coprotagonisti e personaggi effettivi dicome base per i "joytoy" che nel titolo CDPR forniscono prestazioni sessuali. Si può, così, con un po' di fantasia, ampliare una romance o crearne di altre più o meno sensate, tra cui una col personaggio interpretato da. Ovviamente si tratta di modifiche che non hanno il minimo senso ...

gigibeltrame : Cyberpunk 2077, altro che flop: vendite digitali da record per SuperData #digilosofia - infoitscienza : Cyberpunk 2077, strumenti modding ufficiali disponibili per il download su PC - PlanetR7_ : Cyberpunk 2077 visto attraverso gli occhi di Masahiro Sakurai: 'un gioco da sogno' - meriadocco : @iammegb1 chi si rivede.. e la maglietta di cyberpunk 2077.. hai anche il gioco?! ?? - JustNerd_IT : Cyberpunk 2077: ecco come scaricare gli strumenti #Modding ufficiali per PC - Leggi l'articolo completo su:… -