Conte all’ultima curva, se non trova i responsabili in 72 ore la corsa è finita (Di martedì 26 gennaio 2021) Si voleva evitare la crisi al buio. E, invece, è buio pesto nel quadrilatero di Roma racchiuso tra Palazzo Chigi, Montecitorio, Senato e Quirinale. Alla fine della prima vera giornata di crisi non c’è una luce in fondo ai tunnel dei vari palazzi in cui sono rimasti chiusi, fino a tarda sera, pontieri e leader di partito. Domani, dopo le celebrazioni per la giornata della memoria, il presidente Sergio Mattarella darà avvio al valzer delle consultazioni. E nessuno, a partire da Giuseppe Conte e per finire ai ministri dimissionari, è sicuro di entrare a far parte del nuovo esecutivo. Gli incontri al Colle dureranno fino a venerdì pomeriggio, ed è lo stesso tempo che Conte si è dato per cercare una forza politica che ne assicuri la stabilità e gli permetta di emanciparsi dalle richieste di Italia viva. La quale, adesso, è certa di poter tornare a ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) Si voleva evitare la crisi al buio. E, invece, è buio pesto nel quadrilatero di Roma racchiuso tra Palazzo Chigi, Montecitorio, Senato e Quirinale. Alla fine della prima vera giornata di crisi non c’è una luce in fondo ai tunnel dei vari palazzi in cui sono rimasti chiusi, fino a tarda sera, pontieri e leader di partito. Domani, dopo le celebrazioni per la giornata della memoria, il presidente Sergio Mattarella darà avvio al valzer delle consultazioni. E nessuno, a partire da Giuseppee per finire ai ministri dimissionari, è sicuro di entrare a far parte del nuovo esecutivo. Gli incontri al Colle dureranno fino a venerdì pomeriggio, ed è lo stesso tempo chesi è dato per cercare una forza politica che ne assicuri la stabilità e gli permetta di emanciparsi dalle richieste di Italia viva. La quale, adesso, è certa di poter tornare a ...

