Buffon messo in riga da Federcalcio | ecco il suo regalino

Gigi Buffon in primo piano, ex capitano della nazionale italiana La Federcalcio fa un regalino a Gigi Buffon, il portiere della Juventus è stato deferito per la bestemmia contro il Parma, nel 19 Dicembre. La frase era stata coperta da un commento, per questo motivo il giudice sportivo non era intervenuto. "Mi interessa vederti correre e stare lì, dio cane, a soffrire." ecco le parole che Gigi Buffon ha dedicato al giovane Portanova. Il Procuratore Federale della Sezione Disciplinare ha deferito Gigi Buffon per la bestemmia pronunciata durante il 19 Dicembre 2020. Questo è stato reso noto dalla Federcalcio che spiega le sue motivazioni: "Il giocatore è stato deferito per avere, nel corso della gara Parma – Juventus del 19/12/2020, ...

La decisione del Procuratore Federale dopo le polemiche dello scorso dicembre. Gianluigi Buffon è stato deferito al Tribunale Federale Nazionale della Figc in merito al caso della bestemmia pronuncia ...

Gianluigi Buffon è pronto per una maglia da titolare per la sfida di Coppa Italia contro la Spal, match in programma domani alle ore 20:45. Ma per il portiere della Juventus non arrivano solo buone no ...

La decisione del Procuratore Federale dopo le polemiche dello scorso dicembre. Gianluigi Buffon è stato deferito al Tribunale Federale Nazionale della Figc in merito al caso della bestemmia pronuncia ...