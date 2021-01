Al via le riprese di ‘Con tutto il Cuore’, di Vincenzo Salemme (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono iniziate lunedì 25 gennaio, a Napoli le riprese di Con tutto il cuore, il nuovo film di Vincenzo Salemme. Il film è una coproduzione Chi è di scena – Medusa Film realizzata da Chi è di scena mentre la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vincenzo Salemme, con Gianluca Bomprezzi, Gianluca Ansanelli, Antonio Guerriero. LEGGI ANCHE:– Schindler’s List: 5 curiosità sul capolavoro di Steven Spielberg Tratto dall’omonima opera teatrale “Con tutto il cuore” di Vincenzo Salemme, racconta la storia di Ottavio Camaldoli, un professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e galantuomo, “un fesso” insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa accadrebbe se a questo uomo indifeso, ... Leggi su funweek (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono iniziate lunedì 25 gennaio, a Napoli ledi Conil cuore, il nuovo film di. Il film è una coproduzione Chi è di scena – Medusa Film realizzata da Chi è di scena mentre la sceneggiatura è firmata dallo stesso, con Gianluca Bomprezzi, Gianluca Ansanelli, Antonio Guerriero. LEGGI ANCHE:– Schindler’s List: 5 curiosità sul capolavoro di Steven Spielberg Tratto dall’omonima opera teatrale “Conil cuore” di, racconta la storia di Ottavio Camaldoli, un professore di latino e greco. Una brava persona. Onesto e galantuomo, “un fesso” insomma, questa è la considerazione che hanno di lui le persone che lo circondano. Ma cosa accadrebbe se a questo uomo indifeso, ...

