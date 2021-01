Serie A, non solo la lite con Conte: Maresca rischia un lungo stop (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’arbitro Maresca potrebbe andare incontro ad un lungo stop dopo i fatti di Udinese-Inter. La decisione spetta al designatore Nicola Rizzoli Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, designatore della CAN A Nicola Rizzoli sta valutando l’ipotesi di fermare per un lungo periodo l’arbitro Fabio Maresca. Il direttore di gara è finito nell’occhio del ciclone per gli episodi di Udinese-Inter ma in generale la sua stagione viene valutata come ‘negativa’ e per questo motivo è possibile che possa essere escluso dalle prossime designazioni arbitrali riguardanti la Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’arbitropotrebbe andare incontro ad undopo i fatti di Udinese-Inter. La decisione spetta al designatore Nicola Rizzoli Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, designatore della CAN A Nicola Rizzoli sta valutando l’ipotesi di fermare per unperiodo l’arbitro Fabio. Il direttore di gara è finito nell’occhio del ciclone per gli episodi di Udinese-Inter ma in generale la sua stagione viene valutata come ‘negativa’ e per questo motivo è possibile che possa essere escluso dalle prossime designazioni arbitrali riguardanti laA. Leggi su Calcionews24.com

L’Eccellenza vuol ripartire "Ma con norme precise"

Oggi vertice con il presidente Mangini e le società disposte a giocare. Servono protocolli adatti e un aiuto economico: "Altrimenti è impossibile" ...

