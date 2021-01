Scuola, situazione grave, i sindaci scrivono a Conte, Azzolina e Fontana: più impegno per i nostri ragazzi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ci sono le firme di 110 sindaci dell’area metropolitana di Milano sotto la lettera inviata ieri al presidente del Consiglio Conte, al ministro all’Istruzione Azzolina e al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per chiedere maggiore attenzione agli studenti e alla ripresa dell’attività scolastica, sottolineando i danni e i disagi provocati dalla situazione attuale. Tra i td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ci sono le firme di 110dell’area metropolitana di Milano sotto la lettera inviata ieri al presidente del Consiglio, al ministro all’Istruzionee al governatore della Lombardia, Attilio, per chiedere maggiore attenzione agli studenti e alla ripresa dell’attività scolastica, sottolineando i danni e i disagi provocati dallaattuale. Tra i td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

GassmanGassmann : L’abbandono della scuola del 29% degli allievi romani, in questa situazione, è la peggiore delle notizie possibili.… - welikeduel : Vaccini e scuola, la situazione in Francia e in Italia. Enrico Letta ospite di #propagandalive - welikeduel : 'Renzi si era infilato in una situazione nella quale era sostanzialmente ininfluente e aveva bisogno di cambiare sc… - manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Scuola, situazione grave, i sindaci scrivono a Conte, Azzolina e Fontana: più impegno per i nostri ragazzi https://t.c… - paolo900_ : @angela_mf64 I bambini delle scuole inferiori sono i più penalizzati da questa situazione di incertezza e di non fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola situazione Vaccino Covid, Serafini (Snals): i docenti sono a rischio contagio al pari dei medici, per ore a contatto con 50-150 alunni [INTERVISTA] Orizzonte Scuola “Con un click gestiamo noi il tempo scuola”: la dad raccontata dai ragazzi

Una fotografia, seppur parziale, della situazione legata alla Dad partendo dall’ottica degli studenti che frequentano il The Tube il centro promosso dall’Associazione Mondo Minore della Comunità di Ca ...

Madre di alunna non musulmana ha respinto l’obbligo dell'hijab

La donna ha contestato il regolamento della scuola sulle norme di abbigliamento delle studentesse. Il direttore generale dell'istruzione professionale, darà un rimprovero ufficiale alla scu ...

Una fotografia, seppur parziale, della situazione legata alla Dad partendo dall’ottica degli studenti che frequentano il The Tube il centro promosso dall’Associazione Mondo Minore della Comunità di Ca ...La donna ha contestato il regolamento della scuola sulle norme di abbigliamento delle studentesse. Il direttore generale dell'istruzione professionale, darà un rimprovero ufficiale alla scu ...