Sanremo 2021 | la Rai cerca con un urgenza coppie di figuranti Polemiche in rete | “Perché il pubblico all’Ariston?”

Sanremo 2021: la Rai cerca coppie di figuranti per il pubblico dell'Ariston La Rai cerca "coppie di figuranti" per il pubblico del teatro Ariston dove, dal 2 al 6 marzo 2021, è in programma la 71esima edizione del festival di Sanremo. Lo rivela l'Ansa, che cita un avviso scritto dalla Rai e circolato negli ultimi giorni. "È fondamentale avere il requisito di convivente – si leggerebbe – che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un'autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione".

