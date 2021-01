Riapertura scuole, continuano controlli su distanziamento e Dpi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – In occasione della Riapertura delle scuole secondarie di secondo grado, che ha comportato inevitabilmente un sensibile aumento degli utilizzatori dei servizi pubblici di trasporto, il Questore di Roma ha predisposto, con apposita ordinanza di servizio, dei mirati servizi di controllo del territorio finalizzati ad impedire pericolosi assembramenti e a garantire il rispetto dell’obbligo di utilizzo dei Dpi e del distanziamento sociale di almeno un metro. Particolare attenzione e’ rivolta all’esterno degli istituti scolastici, presso le principali fermate della metropolitana, dei bus, dei tram e delle stazioni FS al fine di prevenire illegalita’ e garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. A garantire la necessaria fluidita’ di informazioni circa l’andamento dei servizi, per un tempestivo intervento laddove si verificassero ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – In occasione delladellesecondarie di secondo grado, che ha comportato inevitabilmente un sensibile aumento degli utilizzatori dei servizi pubblici di trasporto, il Questore di Roma ha predisposto, con apposita ordinanza di servizio, dei mirati servizi di controllo del territorio finalizzati ad impedire pericolosi assembramenti e a garantire il rispetto dell’obbligo di utilizzo dei Dpi e delsociale di almeno un metro. Particolare attenzione e’ rivolta all’esterno degli istituti scolastici, presso le principali fermate della metropolitana, dei bus, dei tram e delle stazioni FS al fine di prevenire illegalita’ e garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. A garantire la necessaria fluidita’ di informazioni circa l’andamento dei servizi, per un tempestivo intervento laddove si verificassero ...

