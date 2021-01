Recovery | Panetta Bce | ' cogliere opportunità con tempestività e ambizione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Milano, 25 gen. (Adnkronos) - "I Piani di ripresa e resilienza che i paesi europei sono chiamati a predisporre per accedere alle risorse del programma Next Generation EU offrono un'occasione unica per rilanciare la crescita, orientandola verso percorsi sostenibili". Lo sottolinea Fabio, membro italiano comitato esecutivo Bce, nel suo keynote speech durante un convegno per i 50 anni dell'Aiaf. "Se utilizzate in modo accorto – per innalzare la dotazione di capitale umano, per investire in tecnologia, per la salvaguardia dell'ambiente – quelle risorse possono aiutarci a trasformare una crisi con risvolti drammatici in un'occasione di crescita e di progresso. Dobbiamoquestacone lungimiranza", aggiunge.