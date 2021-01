Nicole Grimaudo mamma bis: secondo figlio maschio per l’attrice (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nicole Grimaudo di nuovo mamma. l’attrice ha dato alla luce il secondo figlio, frutto dell’amore con il marito Francesco. Per la coppia si tratta di un altro maschietto, dopo Pietro, il primogenito arrivato nel 2014. A dare notizia del lieto evento è stato il settimanale Diva e donna che ha immortalato la famiglia felice all’uscita di una rinomata clinica privata di Roma. Nicole Grimaudo e Francesco, giornalista Rai siciliano come lei, sono sposati dal 2013 e intorno al loro rapporto hanno sempre mantenuto il più stretto riserbo. l’attrice, in generale, è molto riservata e vuole tenere ben distinti i due ambiti più importanti della sua vita, quello personale e quello professionale. Di loro si sa solo che si conoscevano fin da ... Leggi su dilei (Di lunedì 25 gennaio 2021)di nuovoha dato alla luce il, frutto dell’amore con il marito Francesco. Per la coppia si tratta di un altro maschietto, dopo Pietro, il primogenito arrivato nel 2014. A dare notizia del lieto evento è stato il settimanale Diva e donna che ha immortalato la famiglia felice all’uscita di una rinomata clinica privata di Roma.e Francesco, giornalista Rai siciliano come lei, sono sposati dal 2013 e intorno al loro rapporto hanno sempre mantenuto il più stretto riserbo., in generale, è molto riservata e vuole tenere ben distinti i due ambiti più importanti della sua vita, quello personale e quello professionale. Di loro si sa solo che si conoscevano fin da ...

