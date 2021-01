Mezzo ambasciata Italia coinvolto in esplosione a Kabul (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un Mezzo dell'ambasciata Italiana a Kabul, utilizzato come navetta, è rimasto coinvolto nell'esplosione di un ordigno artigianale. Nella deflagrazione, secondo quanto si apprende, è rimasto lievemente ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 25 gennaio 2021) Undell'na a, utilizzato come navetta, è rimastonell'di un ordigno artigianale. Nella deflagrazione, secondo quanto si apprende, è rimasto lievemente ...

Un mezzo dell’ambasciata italiana a Kabul, utilizzato come navetta, è rimasto coinvolto nell’esplosione di un ordigno artigianale . Nella deflagrazione, ...

Un mezzo dell'ambasciata italiana a Kabul (Afghanistan), utilizzato come navetta, è rimasto coinvolto nell'esplosione di un ordigno artigianale. Nella deflagrazione, secondo quanto si apprende, è rim ...

