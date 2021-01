Make America Green Again

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Vi presento Gina! Non è il titolo di un episodio di serie TV ma l’introduzione della consigliera nazionale per il clima dell’amministrazione Biden, Gina McCarthy. La sua prima dichiarazione è stata quella di voler “riportare gli Usa sulla traccia giusta per essere leader globali nell’energia pulita e creare posti di lavoro che migliorino e valorizzino l’ambiente”. Se il buongiorno si vede del mattino, il 2021 parte bene con il saluto di Gina e i segnali che Biden trasmette nel voler concretizzare la sua agenda. La foto della scrivania del nuovo presidente mostra i dossier con i provvedimenti immediati da attuare per rimediare alla trumpate in tema ambientale riportando la nazione al tavolo di Parigi e fermando la costruzione dell’oleodotto Keystone XL. Gli impegni prevedono anche lo sviluppo di un’economia basata su energia pulita al 100% e zero emissioni ...