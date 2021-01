L’Italia rischia il lockdown duro. Ricciardi: «L’apri e chiudi non va». Galli: «Non illudete la gente» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da una parte il giochetto delle zone colorate, che non garantisce più di tanto il contrasto alla diffusione del virus. Dall’altra i ritardi nei vaccini, che rappresentano un segnale d’allarme. Dall’altra ancora l’organizzazione per la vaccinazione di massa, che ancora non esiste. Troppe le incognite e si ricomincia ad accarezzare l’idea di un nuovo lockdown duro. Il che suona come un campanello d’allarme, viste le ripercussioni che porterebbe con sé. «L’apri e chiudi è uno stillicidio», afferma Walter Ricciardi. «Ogni minima debolezza potrebbe costarci una terza ondata», è la posizione di Massimo Galli. «Inutile illudere la gente». Il lockdown duro, le varianti e i colori «Le varianti sono un pericolo, tutti in zona rossa per un mese». ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Da una parte il giochetto delle zone colorate, che non garantisce più di tanto il contrasto alla diffusione del virus. Dall’altra i ritardi nei vaccini, che rappresentano un segnale d’allarme. Dall’altra ancora l’organizzazione per la vaccinazione di massa, che ancora non esiste. Troppe le incognite e si ricomincia ad accarezzare l’idea di un nuovo. Il che suona come un campanello d’allarme, viste le ripercussioni che porterebbe con sé. «è uno stillicidio», afferma Walter. «Ogni minima debolezza potrebbe costarci una terza ondata», è la posizione di Massimo. «Inutile illudere la». Il, le varianti e i colori «Le varianti sono un pericolo, tutti in zona rossa per un mese». ...

