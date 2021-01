“E’ un no-vax” Shock sul concorrente dell’ultima puntata di C’è posta per te Ecco cosa scriveva su facebook

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio è andata in onda, come di consueto, una nuovadi C’èper te. In quella serata, oltre ad altri partecipanti, ha preso parte anche Alessandro che ha contattato il programma con lo scopo di farsi perdonare dalla sua compagna Florinda. Per il ragazzo, in effetti, c’è stato lo sperato lieto fine, poiché è riuscito a riconquistarla e a ottenere una seconda chance. Queste potrebbero essere state le parole che hanno convinto la bionda fidanzata: “Non mi rendevo conto dell’immenso amore che tu mi davi… a volte sono un uomo a volte sono bestia”. E fin qui tutto ok. Tuttavia, in seguito alla trasmissione, Fanpage.it ha voluto saperne di più su Alessandro e, per questo motivo, ha messo in atto un’indagine, spiando il profilodel siracusano. Tutto ciò che si sapeva di lui, infatti, era che ...